Киев, 5 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 5 сентября отправила в отставку Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Украины

За отставку Кулебы проголосовали 240 депутатов из 330. Один проголосовал против и 45 воздержались.

Глава МИД Украины подал в отставку 4 сентября. Его увольнению предшествовала серия отставок в украинском правительстве. 3 сентября об уходе с поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в отставку ушли глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Украинские СМИ писали, что Кулебу могут отправить послом Украины в Брюсселе.

Bloomberg написало 4 сентября, что Дмитрия Кулебу на посту главы МИД Украины сменит Андрей Сибига. Он работал послом Украины в Турции и занимал должность заместителя начальника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.