Киев, 5 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Разговоры об отставке Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины ходили в Киеве больше года. Всё это время дипломат пытался сохранить за собой занимаемую должность, о чём 5 сентября сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Gov. ua

По их словам, Кулеба не хотел уходить с поста главы украинского МИД, однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ему на этой неделе, что настало время подать в отставку.

«Западные дипломаты в Киеве заявили, что не были удивлены этим шагом, слухи о принудительной отставке ходили на протяжении более года», — говорится в публикации.

Отмечается, что при этом западных дипломатов удивило, что перестановки в украинском кабинете министров проводятся именно сейчас.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал изданию, что перестановки в правительстве кажутся ему произвольными, а решение Зеленского вызвано просто «желанием что-то поменять».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Рада отправила Кулебу в отставку с должности главы украинского МИД. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один проголосовал против и ещё 45 воздержались.

Кулеба подал в отставку 4 сентября, при этом перед его увольнением произошла серия кадровых перестановок в украинском правительстве. Об уходе с занимаемого поста днём ранее заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в отставку подали глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 сентября в прокомментировала отставку Кулебы. По её словам, это не просто отставка министра, это событие имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима.