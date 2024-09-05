Захарова отреагировала на отставку главы МИД Украины
Захарова отреагировала на отставку главы МИД Украины: «Кулеба с возу»
Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 сентября прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Кулебу с возу, но воз всё равно развалится», — заявила российский дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Захарова отметила, что это не просто отставка министра, это имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима.
Ранее, 5 сентября, Верховная рада Украины отправила в отставку Кулебу с должности министра иностранных дел страны. За его отставку проголосовали 240 депутатов из 330.
Глава МИД Украины подал в отставку 4 сентября. Его увольнению предшествовала серия отставок в украинском правительстве. СМИ писали, что Кулебу после отставки могут отправить послом Украины в Брюсселе.
Bloomberg написало 4 сентября, что Кулебу на посту главы МИД Украины сменит Андрей Сибига, который работал послом Украины в Турции и занимал должность заместителя начальника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.