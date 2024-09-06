Берлин, 6 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Германия вместе с союзниками намерена отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5. Об этом 6 сентября в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит на американской базе Рамштайн в ФРГ, сообщил министр обороны Борис Писториус.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

Глава оборонного ведомства отметил, что в рамках совместного проекта с Данией Германия уже поставила 58 танков такой модификации.

«Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — подчеркнул министр.

Кроме того, минобороны ФРГ передаст Киеву ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 км будут поставлены в этом году, а еще шесть — в следующем году. Общая их стоимость составляет €150 млн», — уточнил Писториус.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября источники Reuters сообщили о том, что власти Германии намерены выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине. Ранее Берлин уже передал Киеву три системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 21 августа заявил, что западные союзники, в том числе и ФРГ, продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств. По его словам, позиция Берлина относительно поддержки Киева не изменится от того, будет ли реализована обещанная странами «Большой семёрки» (G7) многомиллиардная помощь.

Ранее в министерстве обороны Великобритании заявили, что Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму 162 млн фунтов стерлингов (около $213 млн). В рамках контракта Украина получит 650 лёгких многоцелевых ракетных систем.