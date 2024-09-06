Курск, 6 сентября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские военные отразили две атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом 6 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке ВКС РФ и артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Матвеевка и Ольговка», — заявили в ведомстве.

ВС России также сорвали попытки украинских атак в направлении поселений Борки, Комаровка и Марьевка. В ходе боевых действий были уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля. ВСУ лишились убитыми и ранеными до 30 человек личного состава.

Потери украинской армии за сутки составили до 300 военных, два бронетранспортёра и 10 боевых бронированных машин. Также были уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, за время боевых действий украинская армия на курском направлении потеряла более 10,4 тыс. человек. Кроме того, ВС России поразили резервы ВСУ в районе 15 населённых пунктов Сумской области.

6 сентября замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия каждый день направляет в приграничье Курской области новые подразделения и при этом несёт большие потери. Командир «Ахмата» добавил, что бойцы ВСУ стали меньше применять тяжёлую технику и дроны на курском направлении, так как опасаются российских средств поражения.

Двумя днями ранее штурмовики Су-25 ударили по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.