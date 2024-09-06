Курск, 6 сентября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины ежедневно направляют в Курскую область новые подразделения и при этом несут большие потери, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Противник ежедневно затаскивает сюда всё новые и новые силы, несёт очень большие потери… Очень много уничтоженного личного состава», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном 5 сентября в его Telegram-канале.

По его словам, украинские войска в последнее время стали реже применять как тяжёлую технику, так и беспилотники на данном направлении, поскольку опасаются российских средств поражения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Апти Алаудинов сообщил, что российские военные в ночь на 5 сентября сорвали попытку украинских формирований подтянуть подкрепление в Курскую область. Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали «активно закапываться» в курском приграничье.

ВСУ начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские войска остановили их в приграничных районах региона, не позволив противнику пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 5 сентября, за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 10,1 тыс. военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортёра, 589 ББМ, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США, а также восемь пусковых установок ЗРК и 17 станций радиоэлектронной борьбы.