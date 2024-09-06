Киев, 6 сентября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Недавно уволенный с поста министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не хотел покидать эту должность. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная», — заявил один из них.

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила изданию, что ни глава киевского режима Владимир Зеленский, ни сам экс-глава украинского МИД не разъяснили чётко причину увольнения.

По её словам, Кулеба не пришёл ни на заседание профильного комитета Рады, на котором обсуждали его отставку, ни на пленарное заседание парламента, на котором утвердили его заявление об уходе с занимаемого поста.

«Выглядит так, будто Кулебу взяли в заложники или заставили написать это заявление, которое, наверное, не является совсем самостоятельным решением», — пояснила депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада отправила Кулебу в отставку с должности главы МИД Украины. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один проголосовал против и ещё 45 воздержались.

Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября, перед его увольнением произошла серия кадровых перестановок в украинском правительстве. Днём ранее об уходе с занимаемого поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Заявления об отставке также подали глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова позднее в этот же день прокомментировала отставку Кулебы. По её словам, это не просто отставка министра, а событие, которое имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима.