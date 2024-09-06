Курск, 6 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Принимающие участие в боевых действиях на стороне киевского режима иностранные наёмники в приграничье Курской области просят их сменить. Об этом 6 сентября рассказал источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые привел ТАСС, сейчас иностранные наёмники украинских формирований утратили пыл, который у них наблюдался в начале нападения на курское приграничье.

«Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа участвующий в нападении украинских боевиков на Курскую область американский наёмник, ветеран войны в Афганистане заявил о «хаосе» в рядах бойцов ВСУ. Он добавил, что обеспокоен тем, что украинская армия «чрезмерно растянута» с момента вторжения в российский регион.

Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк 5 сентября рассказал, что установлены ещё четыре иностранных наёмника, которые причастны к преступлениям против мирных жителей Курской и Харьковской областей. По его словам, командование ВСУ перебросило из-под Харькова на курское направление выше 500 иностранных наёмников для подготовки массированной атаки на Курскую область.

Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив противнику пройти вглубь территории России. По данным на 5 сентября, ВСУ потеряли свыше 10,1 тыс. бойцов с момента начала их нападения на курское приграничье.