Вашингтон, 6 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В случае победы на выборах американского президента кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа, Европа может столкнуться с наиболее масштабным кризисом безопасности со времён Второй мировой войны. Об этом заявили европейские эксперты, слова которых 6 сентября привёл американский журнал Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Как главнокомандующий он мог бы поклясться никогда не приказывать американским войскам воевать за Европу и предпринять шаги, чтобы вывести США из военного командования НАТО. В результате Европа будет вынуждена столкнуться с кризисом безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивалась со времён Второй мировой войны», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, европейские страны ещё 75 лет назад передали США геополитическое лидерство «на аутсорс» (передача определённых задач или функций, которые традиционно осуществлялись внутри организации, стороннему поставщику услуг, специализирующемуся на их выполнении), а потому у них теперь нет опыта в такой работе и «естественного» лидера, который мог бы устроить всех.

Отмечается, что с учетом вышеперечисленных факторов и намерений Трампа, которые тот планирует реализовать в случае победы на выборах американского президента, Европу ожидают проблемы в военной логистике, связанные с развёртыванием, а также европейские военные не смогут поддерживать какое-либо глобальное присутствие без потенциала США.

«У них нет возможностей для самостоятельной переброски боевых подразделений на большие расстояния по воздуху», — поясняется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что США не обязаны защищать безопасность стран Европы даже в том случае, если якобы существующая для них военная угроза со стороны России будет реальной. Он добавил, что, в случае победы Трампа на выборах, его команда сохранит дружбу Вашингтона с Брюсселем, однако потребует от ЕС «самодостаточности» в военной сфере и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.

Издание The National Interest 22 июля написало, что в Европе привыкли к тому, что США берут на себя все расходы по НАТО, и боятся, что эта ситуация поменяется в случае победы Трампа на выборах. Отмечалось, что в ЕС из-за этого крайне обеспокоены будущим НАТО и всерьёз опасаются катаклизма.