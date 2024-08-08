Вашингтон, 8 августа, 2024, 09:43 — ИА Регнум. США не обязаны защищать безопасность стран Европы даже в том случае, если якобы существующая для них военная угроза со стороны России станет реальной. Об этом заявил сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс.

Michael Conroy/AP/TASS Джей Ди Вэнс

В беседе с порталом Semafor 7 августа республиканец назвал неправдой утверждения действующей администрации США о том, что Россия в случае победы в конфликте на Украине якобы начнёт конфликт с европейскими странами и продвинется до ФРГ.

Вэнс также задался вопросом, что в таком случае можно говорить об обороноспособности Германии, являющейся четвертой или пятой экономикой в мире.

«Если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует… [начать] инвестировать в свою собственную оборону», — сказал он.

Сенатор уточнил, что, в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре, они сохранят дружбу Вашингтона с Брюсселем, однако потребуют от Европы «самодостаточности» в военной сфере и в способности обеспечивать себя энергией без энергоресурсов из России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля издание The National Interest написало, что страны Европы привыкли к тому, что США берут на себя все расходы по НАТО, и боятся, что эта ситуация поменяется в случае победы Трампа на выборах американского президента. Отмечалось, что в ЕС из-за этого крайне обеспокоены будущим НАТО и всерьёз опасаются катаклизма.

Газета Financial Times 29 июля сообщила, что ЕС готовит двухэтапную стратегию в сфере торговли с США на случай победы Трампа на выборах. По информации издания, Брюссель в случае повышения США пошлин на товары из ЕС предоставит Вашингтону список товаров, которые он может обложить пошлинами в размере 50% и более в качестве ответа.

Помощник президента РФ Николай Патрушев 28 июля заявил, что для России всё равно, кто победит на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что в лучшую сторону для Москвы в этой сфере пока ничего не изменится.