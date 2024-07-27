Вашингтон, 27 июля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Европейские страны привыкли к тому, что США берут на себя все расходы по НАТО, и боятся, что ситуация изменится с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Такое мнение выразил аналитик американского Военно-морского колледжа Джеймс Холмс в статье для The National Interest.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Щедрость США позволила европейцам хронически мало расходовать на оборону», — сообщил Холмс.

Он выразил мнение, что европейцы очень беспокоятся о будущем НАТО на фоне предстоящих президентских выборов. Как считает автор статьи, многие из них всерьёз опасаются катаклизма в случае победы Трампа.

Страны ЕС тревожатся о том, что США решат сократить поддержку европейской безопасности, смягчив политику в отношении России и переместив военные ресурсы и политическую энергию в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.

Трамп почти наверняка возобновит критику союзников из ЕС за то, что они используют ресурсы США, считает Холмс. Новый президент будет требовать от европейцев повысить расходы на оборону, как делал это, будучи главой США.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Белого дома Джон Болтон 20 июля заявил, что США, в случае победы Трампа, могут выйти из НАТО. Трамп, отметил Болтон, считает НАТО «кучкой неблагодарных европейцев», не желающих платить за оборону.

После этого американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что расходы Вашингтона на НАТО абсурдно выше по сравнению с вложениями стран Европы.