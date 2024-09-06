Кемерово, 6 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области довели до суда дело о бесплатных операциях, которые врач-офтальмолог делал за деньги. Расследование по уголовному делу о мошенничестве завершено. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Антон Вергун/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что медика обвинили в совершении 16 эпизодов преступления.

По версии следствия, врач-офтальмолог одного из медицинских учреждений Междуреченского городского округа выполнял операции пациентам, входящие в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, за денежное вознаграждение. В общей сложности в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года таким способом он «заработал» 350 тыс. рублей. Жертвами мошенника стали девять пациентов.

«Помимо этого, он получил от семи пациентов денежные средства в сумме около 240 тыс. рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил», ― говорится в сообщении следственного управления в Telegram-канале.

Мошеннические действия врача выявили сотрудники отдела экономической безопасности. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова после смерти пациента. По месту проживания заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга медучреждения провели обыски.

16 февраля 2024 года в клинике «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. Через сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. Мужчина снова обратился в указанную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство, однако это не помогло. Его госпитализировали в другое медицинское учреждение. Он впал в кому, а после скончался.

После смерти пациента СК России возбудил уголовное дело. Суд приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике, а операционные помещения опечатали.