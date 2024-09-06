Москва, 6 сентября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России уничтожили с помощью FPV-дрона французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar украинских формирований на временно подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск армии России обнаружили огневую позицию САУ Caesar ВСУ производства Франции в ходе проведения разведки.

«Расчёт САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в районе населённого пункта Цукурино в пяти километрах к югу от населённого пункта Селидово на временно оккупированной части Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

После этого оператор FPV-дрона прямым попаданием поразил самоходку противника, уничтожение которой подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября российские войска уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee украинских боевиков на территории Харьковской области. Бронемашину остановили сбросами боеприпасов с беспилотников, а затем уничтожили прямым попаданием FPV-дрона.

Военные группировки войск «Север» армии России 2 сентября прямым попаданием FPV-дрона уничтожили танк украинских формирований. Боевую машину ВСУ удалось обнаружить в ходе разведки.