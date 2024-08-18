Лондон, 18 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности страны составить план оказания Украине более широкой поддержки, пишет 18 августа британская газета The Times со ссылкой на анонимный источник в военной сфере.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки», — сказано в материале.

По словам источника издания, политика британского премьера по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер: речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической. Чтобы выстроить единую политику Великобритании на украинском направлении, добавил собеседник газеты, была создана специальная группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.

Как передавало ИА Регнум, ранее дипломатический источник в Брюсселе информировал, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече Совета ЕС в Брюсселе 29–30 августа возможности новых военных поставок Киеву на фоне высоких потерь ВСУ на курском направлении.

По данным американского издания The Wall Street Journal, к операции в Курской области привлекли сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных, из них 4 тыс. ранее выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. Первыми при нападении выдвинулись 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащённые американскими бронеавтомобилями Stryker и немецкими Marder.

18 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области уничтожено большое число украинских военных, обстановка под контролем.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 18 августа украинская армия потеряла на курском направлении более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.