Вашингтон, 6 сентября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Заседание так называемой контактной группы по военному содействию Украине, в рамках которого министры обороны обсудят поставки киевскому режиму средств противовоздушной обороны, состоится на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом в четверг, 5 сентября, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Сегодня утром (Глава Пентагона. — Прим. ред.) Ллойд Остин отбыл на авиабазу Рамштайн в Германии для проведения 24-го заседания контактной группы по обороне, которое состоится 6 сентября», — сообщила Сингх в ходе брифинга.

Помимо Ллойда Остина в мероприятии примут участие председатель Объединённого комитета начальников штабов США Чарльз Браун, а также министры обороны и высокопоставленные военные чиновники из порядка 50 стран.

Пресс-секретарь Пентагона отметила, что в рамках встречи союзники Киева обсудят поставки средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. По её словам, упомянутое вооружение остаётся одним из главных приоритетов для киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает посетить встречу в формате «Рамштайн», чтобы вновь потребовать у западных союзников военную помощь. По информации источника, в перечне запросов, помимо средств ПВО, фигурируют ракеты дальнего радиуса действия.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.