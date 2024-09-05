Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Украинская армия несёт очень большие потери, заявил 5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Противник несёт очень большие потери. Очень большие потери. И в живой силе, и в технике. Сейчас не буду перечислять, Министерство обороны даёт эти данные, я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников», — заявил Путин.

Это приводит к тому, что на наиболее важных направлениях фронт разрушается и украинские войска теряют боеспособность, подчеркнул глава государства. Российская армия стремится к тому, чтобы ВСУ полностью утратили боеспособность.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913797" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ответ Президента на вопрос о ситуации в зоне СВО и российском приграничье

Путин отметил, что мобилизация, проводимая на Украине, полностью обескровит страну. Не исключено, что там появится аналог немецкого гитлерюгенда, когда в армию начнут набирать студентов.

Президент также заявил, что, совершив нападение на Курскую область, киевский режим пытался отвлечь российскую армию от наступления в Донбассе. План Киева провалился. Глава государства назвал освобождение Курской области от ВСУ священным долгом российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, с момента нападения на Курскую область 6 августа ВСУ лишилась на этом направлении более 9,7 тыс. военных. Также украинская армия несёт большие потери в военной технике. ВС РФ на курском направлении не позволили ВСУ продвинуться вглубь российской территории и сейчас продолжают уничтожать силы противника.