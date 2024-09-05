Вашингтон, 5 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в «нарушении санкций». Об этом 5 сентября сообщил американский минюст.

ТАСС/Сергей Бобылев

«Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что им предъявили обвинения в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в сговоре с целью отмывания денег. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа американская газета Rappahannock News написала, что сотрудники ФБР провели обыски в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит Саймсу. В Федеральном бюро расследований подтвердили проведение обысков, которые якобы разрешил суд.

После этого Саймс заявил, что не был в США с 2022 года и находится в Москве, а об обыске его никто не уведомлял. Политолог не исключил, что это могли инициировать руководители киевского режима или украинские активисты, которые уговорили власти США решиться на это.

Газета The New York Times 22 августа написала, что власти США планируют провести новые обыски и предъявить уголовные обвинения американцам, сотрудничающим с российскими СМИ. В публикации утверждается, что начато широкомасштабное расследование, которое должно помешать влиянию, якобы оказываемому Россией на США перед грядущими президентскими выборами.