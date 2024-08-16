Москва, 16 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Политолог и ведущий ток-шоу на Первом канале Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Саймс

«Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моём доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — передаёт его слова «Газета.Ru».

16 августа издание Rappahannock News заявило, что 13 августа ФБР провело обыски в доме Саймса в Виргинии и изъяло различные вещи. По его данным, политолог «тесно связан» с администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Помимо этого, Саймс значился в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако авторы доклада не смогли найти связь Трампа и России, а также выявить якобы посредничество Саймса и Москвы.

Ранее ФБР провело обыски в доме и автомобиле бывшего американского разведчика, офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера в городе Делмаре. По данным местных СМИ, агенты вынесли из дома экс-разведчика свыше 20 картонных коробок с неизвестным содержимым. По мнению экс-разведчика, обыски в его доме являются актом запугивания со стороны властей страны из-за его сотрудничества с российскими СМИ. Риттера обвинили в том, что его статьи якобы направлены на манипулирование мнением жителей США в интересах России. Риттер со своей стороны подчеркнул, что не делал ничего плохого, а поэтому не намерен отступать, несмотря на обвинения и акты устрашения американских властей.