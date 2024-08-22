Вашингтон, 22 августа, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Власти США планируют провести новые обыски и предъявить уголовные обвинения американцам, которые сотрудничают с российскими средствами массовой информации. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации утверждается, что американские правоохранительные органы уже начали соответствующее широкомасштабное расследование. Оно должно помешать влиянию, которое якобы оказывает Россия на США перед предстоящими президентскими выборами.

Авторы публикации напомнили, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) уже проводили обыски в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса, а также у бывшего разведчика США Скотта Риттера, который в рамках своих выступлениях критикует политику Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке.

Как сообщило ИА Регнум, 8 августа телеканал News Channel 13 передал о том, что в доме Скотта Риттера в городе Делмаре (штат Нью-Йорк) прошёл обыск. Кроме того, агенты ФБР осмотрели автомобили экс-разведчика.

Риттер допустил, что обыск у него дома связан с опасениями властей США по поводу того, что он мог нарушить закон об иностранных агентах. При этом он категорически отверг любые обвинения в свой адрес. Экс-разведчик предположил, что так его хотят запугать.

16 августа американская газета Rappahannock News написала, что сотрудники ФБР провели обыски в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит Дмитрию Саймсу. Представители правоохранительных органов приезжали туда 13 и 15 августа. В Федеральном бюро расследований подтвердили проведение обысков, которые якобы разрешил суд.

После этого Саймс заявил, что не был в США с 2022 года и находится в Москве, а об обыске его никто не уведомлял. Политолог не исключил, что обыск в его доме могли инициировать руководители киевского режима или украинские активисты, которые уговорили власти США решиться на это.