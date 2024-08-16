Вашингтон, 16 августа, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит американскому политологу и ведущему Первого канала России Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает американская газета Rappahannock News.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Саймс

По их данным, 13 августа представители правоохранительных органов прибыли в поместье и вывозили оттуда различные предметы на грузовиках с прицепами. После этого, 15 августа, они вернулись на это же место.

В свою очередь пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро подтвердила проведение санкционированных судом действий, добавив, что комментариев по поводу расследования нет. Издание отмечает, что в июле 2021 года участок продали Саймсу и его жене Анастасии за $1,63 млн.

Сам же ведущий проинформировал, что находится за пределами США и не получал каких-либо уведомлений от правоохранительных органов.

«Я не был официально уведомлён о каких-либо действиях. Я не видел ордера. Со мной не связывались правоохранительные органы», — отметил он.

Дмитрий Саймс — 76-летний политолог и ведущий, который долгое время возглавлял «Центр национальных интересов», а также аналитический центр, который основал бывший президент США Ричард Никсон. В 2022 году политолог покинул эту должность. С 2018 года он является ведущим ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Саймс стал модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.