Киев, 5 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады 5 сентября утвердили Ольгу Стефанишину в должности вице-премьера и главы минюста Украины, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

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«Стефанишину Ольгу Витальевну [назначили] на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины», — написал Железняк.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Стефанишина подала в отставку с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, стало известно 3 сентября. На следующий день Железняк сообщил, что парламент утвердил её отставку. Он добавил, что 5 сентября Рада назначит её на пост министра юстиции.

Глава украинского минюста Денис Малюська также подал в отставку.Заявления об уходе со своих постов написали ещё несколько чиновников — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава фонда госимущества Виталий Коваль, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Комментируя перестановки в украинским правительстве, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что перемены необходимы в преддверии «крайне важных» событий, ожидаемых этой осенью.