Киев, 4 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Верховная рада Украины утвердила отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом 4 сентября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Ольга Стефанишина

«Увольнение Стефанишиной Ольги с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За [проголосовал] 241 [депутат]», — написал он в Telegram-канале.

По информации Железняка, 5 сентября Стефанишину назначат на пост министра юстиции, при этом она будет продолжать курировать вопросы евроинтеграции.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Стефанишина подала заявление об отставке, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

До этого прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. Также с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

4 сентября заявление об отставке подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации «Украинской правды», его преемником на этом посту может стать первый замглавы МИД Андрей Сибига.