Киев, 3 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. На Украине три министра и глава фонда госимущества подали заявления об отставке. Об этом 3 сентября сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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По его словам, прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», — отметил Стефанчук.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого уволили с должности. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, власти давно хотели это сделать из-за «животного желания сесть на все финансовые потоки» и завершить построение коррупционной пирамиды.