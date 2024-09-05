* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Яна Матвеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Это следует из базы ведомства 5 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Матвеев Ян Андреевич 08.03.1990. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Матвеева могли объявить в розыск в рамках уголовного дела о нарушении правил деятельности иноагента, уточнило ТАСС.

Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов 5 мая 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля в Тверском суде Москвы зарегистрировали уголовное дело в отношении блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооружённых силах России. Иванова объявили в розыск в декабре 2022 года, следует из базы МВД России. В сентябре Министерство юстиции внесло блогера в реестр физлиц-иноагентов.

В июле МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В отношении него возбудили уголовное дело из-за несоблюдения обязанностей иностранного агента.