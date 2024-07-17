* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 июля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), соответствующая информация появилась 17 июля в базе ведомства.

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Захарова разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — в базе МВД не уточняется.

«Захаров Андрей Вячеславович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в материалах.

Уголовное дело против Захарова было возбуждено из-за несоблюдения им обязанностей иностранного агента, отметило RT.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку, активистку ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах России. Ранее журналистка была объявлена в розыск и заочно арестована.

Также в июле Октябрьский суд Петербурга постановил изъять имущество журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его супруги Лидии и обратить в доход государства. Суд признал супругов экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. В феврале 2023 года Басманный суд Москвы вынес Невзорову заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии.

13 июня телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявили в розыск по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также против неё было открыто дело по статье об оправдании терроризма. В июле Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Лазареву.