Москва, 5 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Силовики задержали в Москве мужчину, который снимал на телефон позиции сил противовоздушной обороны, сообщила 5 сентября «Газета.Ru».

Детально

В одном из районов Москвы 4 сентября мужчина припарковал автомобиль неподалёку от места расположения систем ПВО, вышел из машины и начал снимать их на телефон. Его оперативно задержали.

Задержанный — 55-летний житель Москвы. Мужчину допросили в отделении полиции. По одной из версий правоохранителей, москвич может быть причастен к подготовке диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа суд приговорил жителя города Рыбинска (Ярославская область) к шести годам лишения свободы за участие в приготовлении теракта на объекте Минобороны РФ. Ранее его задержали во время приготовления зажигательной смеси.

ФСБ 2 сентября сообщила о задержании жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам данные о расположении российских сил ПВО в Крыму. После того как у 23-летнего крымчанина при обыске нашли переписку с украинским куратором, он рассказал о своём добровольном сотрудничестве с Киевом. Против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).