Ярославль, 27 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Рыбинска Ярославской области за участие в приготовлении теракта на объекте Министерства обороны России, сообщили 27 августа в региональном управлении ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Сообщается, что силовики выявили и пресекли деятельность жителя Рыбинска 2004 года рождения, причастного к подготовке террористического акта на объекте российского оборонного ведомства.

«Второй Западный окружной военный суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали с поличным после подготовки зажигательной смеси. Приготовления он проводил вблизи от объекта совершения преступления.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. Малина признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

7 августа Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и участие в нём.

Российские спецслужбы 5 августа задержали двух религиозных деятелей в Тюмени. По заданию эмиссаров террористических структур они осуществили вербовку 19 человек, переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности. Они организовали канал финансирования международной террористической организации и распространяли в Сети идеологию терроризма.