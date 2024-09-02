Симферополь, 2 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала 23-летнего жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам информацию о системе противовоздушной обороны (ПВО) Крыма. Об этом 2 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

«ФСБ РФ в результате проведённых мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что у задержанного были изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором, которая полностью изобличает его преступную деятельность.

В ведомстве уточнили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»), по которой задержанному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа управление ФСБ по Белгородской области задержало уроженца Московской области, который готовил теракт на железной дороге под Белгородом. Мужчина действовал по указанию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ 26 августа задержали жителя Омска по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины. По информации ведомства, задержанный занимался сбором и передачей спецслужбам Украины информации, а также фото− и видеоматериалов о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

Верховный суд Крыма 22 августа приговорил жителя республики за шпионаж к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержали сведения о государственной тайне.