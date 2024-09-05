Киев, 5 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады в ходе заседания 5 сентября утвердили назначение министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги, ранее занимавшего пост замглавы МИД.

Офис президента Украины

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что за назначение было 258 голосов, воздержались 28. Против никто не проголосовал.

Кандидатуру Сибиги на пост министра иностранных дел на рассмотрение в Раду 5 сентября внёс глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. Он ушёл с должности на фоне ряда других увольнений в правительстве. Накануне об уходе с постов заявили вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

По информации британского журнала The Economist, Зеленский отправил Кубелу отставку из-за разногласий по внешней политике. Якобы министра могли уволить ещё в апреле, и для этого Сибигу назначили на пост его заместителя, но США в то время были против.

Сам Зеленский объяснил увольнение Кулебы тем, что недоволен его работой по привлечению военной помощи от Запада. Украинский лидер заявил, что бывшему министру не хватало энергии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку Кулебы, заявила, что причиной для этого стала его связь с террористической деятельностью киевского режима. При этом она не считает, что смена главы МИД изменит суть украинских властей.