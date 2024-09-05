Киев, 5 сентября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Вопрос отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы всерьёз обсуждался ещё в апреле, но тогда вмешались Соединённые Штаты Америки. Об этом 4 сентября сообщило британское издание The Economist со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Утверждается, что судьба Кулебы на посту главы внешнеполитического ведомства была решена в момент назначения Андрея Сибиги на должность заместителя главы МИД Украины в апреле.

«Несколько источников предположили, что тогда этому помешало давление со стороны Государственного департамента США», — говорится в материале.

По информации The Economist, напряжённость между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой нарастала с начала специальной военной операции, поскольку дипломатия главы МИД не всегда соответствовала риторике киевского режима. Кроме того, в адрес Кулебы выдвигались обвинения в его нежелании «пачкать руки».

Как передавало ИА Регнум, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке 4 сентября. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение в Верховную раду Украины. В ходе прошедшего заседания парламентарии не приняли решения о его отставке из-за недостаточного количества голосов. Ожидается, что Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел сменит его заместитель Андрей Сибига.

По данным украинского издания «Общественное», Зеленский остался недоволен работой министра иностранных дел по привлечению военной помощи со стороны западных союзников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на прошение Кулебы об отставке, прокомментировав это словами «осень, листопад, сучья обнажаются».