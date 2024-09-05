Киев, 5 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру первого замглавы МИД Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел. Проект постановления 5 сентября зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Офис президента Украины Андрей Сибига

Согласно данным в электронной картотеке, документ внесён в парламент и передан для рассмотрения в профильный комитет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел страны. «За» проголосовали 240 депутатов из 330.

Кулеба подал в отставку 4 сентября. Его увольнению предшествовала серия отставок в украинском правительстве. СМИ писали, что экс-главу МИД могут отправить послом Украины в Брюсселе.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, Кулебу отправили в отставку, так как он стал «раздражителем». Нардеп напомнил, что недавно Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной.