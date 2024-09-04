Киев, 5 сентября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил своё недовольство работой главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по привлечению военной помощи со стороны западных союзников. Об этом 4 сентября сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По информации источника, соответствующее заявление прозвучало в среду на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины. Зеленский выразил мнение, что Кулебе «не хватает энергии» в вопросе привлечения военной помощи.

По мнению бывшего депутата ВР Спиридона Килинкарова, возможная отставка Кулебы связана с недовольством дипломатом как на Украине, так и на Западе. По его словам, Кулеба не уполномочен курировать внешнеполитические действия. Кроме того, экс-парламентарий отметил, что прошедшие турне главы МИД по африканским странам закончились тем, что власти Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение в Верховную раду. В ходе прошедшего заседания парламентарии не приняли решения о его отставке из-за недостаточного количества голосов. Ожидается, что на посту главы внешнеполитического ведомства Кулебу сменит замглавы МИД Андрей Сибига.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на прошение Кулебы об отставке, прокомментировав это словами «осень, листопад, сучья обнажаются».