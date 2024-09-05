Москва, 5 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Минувшей ночью российские военные не позволили Вооружёнными силам Украины (ВСУ) подтянуть подкрепление в Курскую область, заявил 5 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ/ИЗВЕСТИЯ

«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник там пытался где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали», — рассказал он в комментарии ТАСС.

По его словам, украинские военные начали «активно закапываться» в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов 5 сентября заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации. Днём ранее он заявил, что атака ВСУ на Курскую область является решающим боем СВО. Замначальника Главного военно-политического управления ВС России отметил, что бойцы ВС России продолжают продвижение, каждый день освобождая по несколько населённых пунктов.

ВСУ начали атаку на Курскую область 6 августа. По данным Министерства обороны России, украинская армия потеряла более 9,7 тыс. бойцов с начала боёв в Курской области.