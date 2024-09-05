Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания лидеру Китая Си Цзиньпину, которого ждут с визитом в Казани.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Самые лучшие пожелания, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие», — заявил российский лидер в беседе с Хань Чжэном.

В свою очередь китайский политик поздравил Путина с успешным проведением форума. На это президент России ответил, что ВЭФ стал успешным в том числе в результате участия представителя Китая.

Ранее, 4 сентября, во Владивостоке российский лидер встретился с Хань Чжэном. Во время беседы Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Как уточнил глава государства, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству.

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани. Очередная встреча на высшем уровне БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. В числе прочего на саммите планируется обсудить вопрос о расширении организации.

На встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном 4 сентября Путин заявил, что планирует провести отдельную двустороннюю встречу с Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани.