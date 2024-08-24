Москва, 24 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит межгосударственной организации БРИКС, который состоится в Казани в октябре. Об этом 24 августа рассказал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Petrov Sergey/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Очередная встреча на высшем уровне БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. В числе прочего на саммите планируется обсудить вопрос о расширении организации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном передал дружеский привет Си Цзиньпину. Глава государства также отметил, что китайского лидера ждут в России на саммите БРИКС в Казани.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июля рассказала, что сейчас на очереди на присоединение к БРИКС стоят уже 24 страны мира. Политик не исключила, что в дальнейшем к межгосударственному объединению присоединятся также страны СНГ.