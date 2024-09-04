Москва, 4 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли более 9,7 тыс. бойцов с момента начала нападения на Курскую область. Об этом 4 сентября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также украинская армия за этот период лишилась 76 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудий, 22 пусковых установок реактивных систем залпового огня, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семи радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и восьми единиц инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов заявил, что нападение украинских боевиков на Курскую область является решающим боем спецоперации. По его словам, СВО может закончиться уже в текущем году победой России.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление ВС РФ в Донбассе. Однако киевский режим не сумел осуществить свой замысел, добавил глава государства.

Украинские формирования с 6 августа начали атаку на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ.