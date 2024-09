Лондон, 5 сентября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Ракетный удар российских военных по учебно-тренировочному центру в Полтаве нанёс сильнейший урон ценным для украинских формирований специалистам и иностранным инструкторам. Такое мнение 5 сентября высказал британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Социальные сети

По его словам, в подвергшемся удару центре украинские боевики обучали в основном операторов дронов, а также там могли быть шведские инструкторы, которые обучали бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению авиационным комплексом радиообнаружения и наведения и другими радарами.

«Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <…> Это нанесло сильнейший урон Украине», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября в Минобороны РФ сообщили о высокоточном ударе по тренировочному центру в Полтаве. В ведомстве уточнили, что в нём иностранные инструкторы занимались подготовкой специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов ВСУ, принимающих участие в нанесении ударов по гражданским объектам на российской территории.

Позднее в этот же день украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал катастрофическим удар ВС России по центру ВСУ в Полтаве, так как там готовили специалистов РЭБ. По его мнению, для украинских формирований такие специалисты буквально на вес золота.

Американская газета The New York Times 3 сентября написала, что удар по центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для украинских боевиков на фоне их военных неудач в Донбассе. А британская газета The Times назвала этот удар одним из самых страшных с момента начала конфликта на Украине.