Киев, 4 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Россия нанесла удар по специалистам радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом 4 сентября заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты, они на вес золота», — пожаловался он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

По его словам, ВСУ наступают на одни и те же грабли, так как удар якобы был нанесён во время построения личного состава.

Снегирёв напомнил, что годом ранее военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при схожих обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Министерство обороны РФ подтвердило, что по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве был нанесён высокоточный удар. Под руководством иностранных инструкторов там велась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

Американская газета The New York Times написала, что удар по центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для украинской армии на фоне военных неудач в Донбассе. По словам авторов, Россия в очередной раз продемонстрировала свою превосходящую огневую мощь.

Британская газета The Times назвала этот удар одним из самых страшных с момента начала конфликта на Украине.