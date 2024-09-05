Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин несколько лет назад встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым в Москве. Об этом глава государства рассказал 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Он просто рассказывал о планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле, я уже не помню, когда это было», — сообщил российский лидер.

Путин уточнил, что потом ни разу не общался с основателем мессенджера. Президент также опроверг сообщения, будто он встречался с Дуровым, когда посещал Баку. Российский лидер не поддерживал контактов с предпринимателем и даже не знал, что он тоже был в столице Азербайджана.

Комментируя обвинения, которые во Франции предъявляют Дурову об использовании Telegram для незаконной деятельности, Путин отметил, что у России тоже могли быть вопросы к основателю мэссенджера.

«Но этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других закрывать, арестовывать либо сажать под домашний или другой арест», — сказал он.

Президент назвал непонятными действия французских властей, так как они носят избирательный характер.

Как передавало ИА Регнум, Путин находился в Баку с официальным визитом с 18 по 19 августа. Он также провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему обвиняют в 10 уголовных преступлениях, за которые грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа основателям мессенджера выпустили из-под стражи под судебный надзор, обязав внести залог в размере 5 млн евро. Ему запретили выезжать из Франции.

Дуров заявил, что прилетел в Париж для ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что не знал о прилёте создателя мессенджера и не планировал с ним встречаться.