Белград, 29 августа, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не собирался встречаться с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом французский лидер заявил 29 августа на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Sean Kilpatrick/lobal Look Press Эмманюэль Макрон

«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — сказал он.

Также Макрон подчеркнул, что не был осведомлён о прибытии Дурова во Францию.

Как сообщало ИА Регнум, основателя Telegram задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. По его словам, он прилетел на ужин к Эммануэлю Макрону.

Дурова обвинили в 10 уголовных преступлениях. 28 августа после судебного заседания его освободили из-под стражи под надзор. Дурова обязали внести залог в 5 млн евро и запретили покидать территорию республики. В МИД Франции также возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.