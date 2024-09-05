Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Законность власти на Украине прервалась в 2014 году. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«Давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот. Именно тогда цепочка законной власти была прервана», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, хотя де-факто продолжает действовать.

По словам Пескова, Украине со временем «придётся разбираться со снежным комом нелегитимности».

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны. При этом конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить выборы президента. Также основной закон страны не предполагает автоматического «продления» полномочий главы государства.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады, так как конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

Помимо этого, отмену выборов на Украине российский лидер назвал спектаклем. Глава российского государства добавил, что нахождение Зеленского на президентском посту также является узурпацией власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Украина после госпереворота 2014 года превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Она подчеркнула, что Украина утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.