Москва, 20 ноября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украина после «евромайдана» превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине «евромайдан»? Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию», — отметила Захарова.

Она добавила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.

Захарова напомнила, что десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Киеве начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой катастрофы на Украине. Тогда Запад и радикальная неонацистская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины и встроить её в западную неоколониальную систему координат.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за девятилетний период стремления к членству в Евросоюзе Украина не получила ничего, кроме кратного роста тарифов и цен. Он указал на обесценившуюся украинскую валюту и на большую часть населения Украины, живущую за гранью бедности. По его мнению, до стремления в ЕС жизнь украинцев была лучше.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что если бы к русским людям, языку и культуре на Украине относились нормально, в стране не произошёл бы государственный переворот и не было бы никаких решений по Крыму в 2014 году. Также он отметил, что Киев ущемлял права русского населения на подконтрольных территориях и начал его уничтожать, в этой ситуации Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.