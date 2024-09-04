Вашингтон, 4 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, подавшего в отставку, скорее всего, сменит замглавы МИД Андрей Сибига, заявило 4 сентября американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Аltan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

«Теперь он (Кулеба. — Прим ред.) сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку она стремится к вступлению», — говорится в публикации.

Издание отметило, что у Сибиги имеется репутация искусного дипломата. Он работал послом Украины в Турции и был заместителем главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, Кулеба подал в отставку 4 сентября. Интернет-издание «Украинская правда» также назвало Сибигу наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИД.

Увольнению Кулебы предшествовала серия отставок в украинском правительстве. 3 сентября об уходе с поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в отставку ушли глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

По информации агентства «РБК-Украина», Кулебу могут отправить послом Украины в Брюсселе. Там также находятся представительства Киева при ЕС и НАТО. В украинском руководстве обсуждают вопрос слияния всех трёх диппредставительств.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, Кулебу отправили в отставку, так как он стал «раздражителем». Нардеп напомнил, что недавно Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной.