Донецк, 5 сентября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Мотострелковые подразделения из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России овладели 41 опорным пунктом украинских формирований. Об этом 5 сентября сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

«В результате активных действий мотострелковых подразделения группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и овладела 41 опорным пунктом противника», — указал он.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 105-миллиметровую американскую гаубицу M101, две гаубицы L-119 британского производства, а также орудия «Мста-Б» и Д-30. Расчёты противовоздушной обороны группировки уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские войска также лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пяти складов с боеприпасами и 13 пунктов управления БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение суток уничтожили до 480 военнослужащих ВСУ. Также российские военные освободили Пречистовку и Карловку в Донецкой Народной Республике.