Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу»,— заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

Как напомнил глава государства, в Приморском крае с 2023 года семьи, в которых рождается третий ребенок, получают выплату на погашение ипотеки в размере не 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей.

Как сообщалоИА Регнум, Путин на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября также поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке.

В начале августа президент РФ поручил проанализировать влияние на российский рынок льготной семейной ипотеки. В документе говорится, что необходим установить влияние льготной семейной ипотеки на объёмы ипотечного кредитования. При необходимости правительство и ЦБ должны представить предложения по изменению условий программы.

В июне 2024 года российский лидер заявил, что программу дальневосточной ипотеки также расширят на участников специальной военной операции.