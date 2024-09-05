Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», — сказал он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября с просьбой о сохранении ставки по двум ипотекам к Путину обратился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что данная мера стала самым востребованным инструментом поддержки населения. Льготная ипотека позволяет привлекать специалистов в регион. Кроме того, объёмы строительства жилья на Дальнем Востоке удвоились за пять лет.

Правительство России в ноябре 2023 года по поручению главы государства распространило условия дальневосточной ипотеки на арктические территории. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 6 млн рублей. Его могут получить врачи и учителя, проработавшие в регионе не менее пяти лет, молодые семьи не старше 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно.

В июне 2024 года Путин заявил, что программу дальневосточной ипотеки также расширят на участников специальной военной операции.