Владивосток, 5 сентября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Любые заявления, озвучиваемые в Соединённых Штатах Америки относительно урегулирования конфликта на Украине, необходимо оценивать после завершения выборов президента США. Об этом 5 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

«Нужно понимать, что сейчас речь идёт о предвыборных дебатах. Оценивать всё, что будет сказано в США, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнёт реализовывать те вещи», — указала она в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Отвечая на вопрос о предвыборной программе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, Захарова отметила, что российская сторона положительно относится к случаям, когда политические деятели говорят о необходимости мира и урегулирования конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана в очередной раз подтвердил, что у него есть план об урегулировании украинского конфликта. По словам политика, он не может пока раскрыть суть своего плана, поскольку в противном случае его идеи потеряют эффект неожиданности и успеха достичь не получится. До этого Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до инаугурации.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом способен в течение суток урегулировать украинский конфликт. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко указывала, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по Украине, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика.