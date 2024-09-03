Вашингтон, 4 сентября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что у него есть план об урегулировании украинского конфликта, но вновь отказался раскрыть его суть. Об этом Трамп заявил в ходе опубликованного 3 сентября подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Что касается сделки, я не буду о ней много говорить. Полагаю, что смогу заключить её только в статусе избранного президента… У меня есть очень точный план, как оставить Украину и Россию (от продолжения конфликта. — Прим. ред.)», — указал Трамп.

Политик добавил, что не может пока раскрыть суть своего плана. По его словам, в противном случае его идеи потеряют эффект неожиданности, из-за чего не получится достичь успеха.

Также Трамп отметил, что у него есть определённые идеи, как не допустить конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. 24 июля политик-республиканец, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом способен в течение суток урегулировать конфликт на Украине. До этого политолог Алессандро Орсолини в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano указал, что Дональд Трамп сможет реализовать свой план по урегулированию конфликта на Украине только в том случае, если его предложения устроят президента России Владимира Путина.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко указывала, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию украинского кризиса, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика.