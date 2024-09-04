Вашингтон, 5 сентября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС угрожает казнями заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 4 сентября сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга.

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«Есть список заложников, и он имеется и у ХАМАС, и у всех сторон переговоров, и теперь в этом списке меньше имён. Это ужасно, и ХАМАС угрожает убить больше заложников», — заявил чиновник.

Он уточнил, что в рамках первого этапа продвигаемой Соединёнными Штатами сделки о прекращении огня в секторе Газа планируется обмен каждого удерживаемого ХАМАС заложника на определённое число палестинских заключённых.

Как ранее сообщало ИА Регнум, представитель Белого дома также сообщил, что сделка между сторонами палестино-израильского конфликта согласована на 90%. Обязательным условием сделки является полное прекращение военных действий в секторе Газа и вывод израильских сил из густонаселенных районов, добавил он.

1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в Рафахе на юге палестинского анклава. В числе погибших оказался россиянин Александр Лобанов. Израильская сторона возложила ответственность на палестинское движение ХАМАС. По данным Израиля, в плену остаётся 101 заложник, в том числе те, кого считают погибшими. Ранее ХАМАС вернуло 154 заложника, включая погибших.

Позднее официальный представитель военного крыла ХАМАС — бригад «Аль-Кассам» — Абу Убейда предостерёг Израиль от попыток возвращения заложников военным путём вместо того, чтобы заключить сделку. По его словам, ответственность за гибель заложников несут Тель-Авив и израильские вооружённые силы.