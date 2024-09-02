Газа, Палестина, 3 сентября, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС предостерегает Израиль от попыток возвращения заложников военным путём и призывает к заключению сделки. Об этом 2 сентября заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС — бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Настойчивое требование (премьер-министра Израиля. — Прим. ред.) Биньямина Нетаньяху освободить пленных военным путём вместо того, чтобы заключить сделку, означает, что они будут возвращены своим семьям в саванах», — приводит его слова агентство Reuters.

По его словам, полную ответственность за гибель заложников несут Тель-Авив и израильские вооружённые силы. Также он обвинил Израиль в целенаправленных бомбардировках районов сектора Газа, где палестинское движение удерживает заложников.

Абу Убейда добавил, что конвоиры, приставленные к израильским заложникам, получили новые инструкции о порядке действий в случае приближения израильских войск к местам их дислокации в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в Рафахе на юге палестинского анклава. В числе погибших оказался россиянин Александр Лобанов. Израильская сторона возложила ответственность за гибель заложников на палестинское движение ХАМАС. По данным Израиля, в плену остаётся 101 заложник, в том числе те, кого считают погибшими. Ранее движение ХАМАС вернуло 154 заложника, включая погибших.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Соединённые Штаты Америки обсуждают с Египтом и Катаром проект окончательной сделки о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников, который планируется представить сторонам конфликта в ближайшие недели.